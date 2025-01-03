Все из-за ревности: Иноземец напал на гинеколога за осмотр жены в Приамурье

Александр Пятнистый Этого азиатского ублюдка следует лет на 25 отправить в Колымский край изюм ломом косить, а потом уже депортировать навечно и без права въезда. А до отсидки отмудохать по-русски, чтоб больницы не бралм на лечение

лл лина любимцева Бабуиновым бабам отказывать в осмотре. Пусть бабуины сами их осматриваю, лечат и принимают у них роды бабуинов.... А местным правоохранителям - ПОЗОР!!!!