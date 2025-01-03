Avia.pro - СМИ Город Сковородино, что в Амурской области, превратился в арену для драматического спектакля, главными героями которого стали уважаемый врач-гинеколог, невольная пациентка и её супруг, который, судя по всему, воспринимает медицинские манипуляции как личное оскорбление.
Все из-за ревности: Иноземец напал на гинеколога за осмотр жены в Приамурье
Комментарии
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Александр Пятнистый
Этого азиатского ублюдка следует лет на 25 отправить в Колымский край изюм ломом косить, а потом уже депортировать навечно и без права въезда. А до отсидки отмудохать по-русски, чтоб больницы не бралм на лечение
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3 час.
лл
лина любимцева
Бабуиновым бабам отказывать в осмотре. Пусть бабуины сами их осматриваю, лечат и принимают у них роды бабуинов.... А местным правоохранителям - ПОЗОР!!!!
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2 час.
НГ
Надежда Гурьева
Эта дура пришла на медосмотр, потом обо всем доложила своему чукмеку, что бы он разобрался что ли ? Они специально провоцируют, что бы права качать??
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2 час.
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