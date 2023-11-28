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Добрый Мир

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Зеленского ждет плохой конец, ему придется эмигрировать – американский полковник 

Зеленского ждет плохой конец, ему придется эмигрировать – американский полковник 

Президента Украины Владимира Зеленского ждет плохой конец. Существует огромная вероятность, что он не сможет удержаться на своем посту, так как привел страну к катастрофе.

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Комментарии
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Лев Добрый
А куда ему бежать, его ждёт судьба Троцкого, ледоруб уже приготовлен, Петров и Баширов ждут его!😎👍😜
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19 час.
Алина Белова
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19 час.

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