Иран: Сообщается, что пограничный переход между иранским Пишином в провинции Систан и Белуджистан и пакистанским Мандом в провинции Белуджистан был закрыт после того, как большое количество вооруженных людей взяли под свой контроль части Манд-Техсила.
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