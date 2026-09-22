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Контрафронт

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Иран: Сообщается, что пограничный переход между иранским Пишином в провинции Систан и Белуджистан и...

Иран: Сообщается, что пограничный переход между иранским Пишином в провинции Систан и Белуджистан и пакистанским Мандом в провинции Белуджистан был закрыт после того, как большое количество вооруженных людей взяли под свой контроль части Манд-Техсила.

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