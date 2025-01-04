В Челябинске начали закрывать катки

Власти Челябинска объявили о приостановке работы катка в центре города. Как сообщили «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с установлением плюсовой температуры воздуха каток в Городском саду имени Пушкина 4 и 5 января закрыт.
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