В Челябинске начали закрывать катки

Власти Челябинска объявили о приостановке работы катка в центре города. Как сообщили «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с установлением плюсовой температуры воздуха каток в Городском саду имени Пушкина 4 и 5 января закрыт.