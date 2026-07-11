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Регионы России

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Пожары на топливных объектах после атак беспилотников ликвидированы в Ростовской области

Пожары на топливных объектах после атак беспилотников ликвидированы в Ростовской области

В Ростовской области спасатели полностью ликвидировали возгорания на двух объектах хранения нефтепродуктов в городе Азов, которые возникли в результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинских вооружённых сил 10 июля.

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