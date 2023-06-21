Вертолетчики и сухопутные подразделения ЮВО в Армении отработали совместные действия в горах

Экипажи вертолетов Ми-8МТВ-5 и Ка-52 «Аллигатор» совершили полеты по указанным маршрутам на разных высотах, выполнили задачи по прикрытию сухопутных войск, транспортировке условно раненных и другие задачи над территорией высокогорных полигонов соединения.