Следующим соперником Мурзаканова станет Менифилд

Российский полутяжеловес Азамат Мурзаканов вернется в октагон 3 августа в Абу-Даби. На турнире UFC on ABC 7 в столице ОАЭ Мурзаканов проведет бой против американца Алонсо Менифилда, сообщает «Вестник ММА».
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