МИД России: шаги НАТО в Арктике повышают риск инцидентов

МИД РФ распространило предупреждение, касающееся военной активности НАТО в Арктическом регионе. Ведомство констатировало, что предпринимаемые альянсом меры существенно увеличивают вероятность возникновения непреднамеренных инцидентов, способных обернуться самыми тяжелыми последствиями.
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