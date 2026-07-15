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МИД России: шаги НАТО в Арктике повышают риск инцидентов

МИД РФ распространило предупреждение, касающееся военной активности НАТО в Арктическом регионе. Ведомство констатировало, что предпринимаемые альянсом меры существенно увеличивают вероятность возникновения непреднамеренных инцидентов, способных обернуться самыми тяжелыми последствиями.

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