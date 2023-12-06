Младенец попал в реанимацию из-за драки двух прабабушек

У малыша диагностировали закрытую черепно-мозговую травму В Орловской области четырехмесячного ребенка увезли в реанимацию после драки прабабушки с сестрой, находившихся в состоянии опьянения, сообщает Telegram-канал Shot.
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