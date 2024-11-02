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Уроженец Новокузнецка Кирилл Капризов возглавил список бомбардиров НХЛ

Уроженец Новокузнецка Кирилл Капризов возглавил список бомбардиров НХЛ

Нападающий сборной России поднялся на первое место в топе лучших бомбардиров НХЛ.В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялся матч между "Миннесота Уайлд" и "Тампа-Бэй Лайтнинг".

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