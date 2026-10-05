Новая трешка BMW: без ноздрей и дизеля

BMW представила восьмое поколение седана 3 Series, которому достался внутренний индекс G50. И это, пожалуй, самая значительная трансформация «трёшки» за последние десятилетия, сравнимая по масштабу со стартом поколения E90 в 2006 году.
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