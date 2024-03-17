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ГТРК Татарстан

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Татарстанские эксперты оценили, как проходят выборы Президента РФ

Татарстанские эксперты оценили, как проходят выборы Президента РФ

В Татарстане эксперты оценили, как проходят выборы Президента России. Рафаэль Фахрутдинов, региональный координатор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» отметил, что выборы в Республике Татарстан проходят в штатном режиме.

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