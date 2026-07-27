Раскол партии Ататюрка. Турецкая оппозиция сильно облегчила Эрдогану жизнь

В турецкой политике давно не было столь демонстративного политического разрыва. Лидер Республиканской народной партии (РНП) Озгюр Озель и еще 90 депутатов вышли из нее и создали Новую партию (YENİ Parti).
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