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ИА Регнум

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Раскол партии Ататюрка. Турецкая оппозиция сильно облегчила Эрдогану жизнь

Раскол партии Ататюрка. Турецкая оппозиция сильно облегчила Эрдогану жизнь

В турецкой политике давно не было столь демонстративного политического разрыва. Лидер Республиканской народной партии (РНП) Озгюр Озель и еще 90 депутатов вышли из нее и создали Новую партию (YENİ Parti).

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