Алла Пугачева пытается через Киркорова снять статус иноагента с Галкина*: какие методы использует певица

Алла Пугачева пытается через Киркорова снять статус иноагента с Галкина* Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП Российская певица Алла Пугачева пытается снять со своего мужа Максима Галкина* статус иноагента.
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