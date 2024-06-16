Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Брови Путина

Брови Путина

Уже неделю российская оппозиция обсуждает якобы покрашенные брови Путина, и как это может привести к краху России.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
Медведев не был либералом. Он выполнял малоприятную роль либеральчика &quot;Айфончика&quot; в операции &quot;прикрытие&quot; когда якобы балдел от новенького айфона и водил дебилов по заводам где дела шли ни шатко ни валко на радость западным идиотам. А в это время Россия тихо и в обход СВИФТ финансировала возрождение ВПК , строила и освежала хранилища и делала многое другое что так неприятно ужаснуло Запад на Параде.
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1 час.
Людмила Лиханова
Медведев не был либералом. Он выполнял малоприятную роль либеральчика &quot;Айфончика&quot; в операции &quot;прикрытие&quot; когда якобы балдел от новенького айфона и водил дебилов по заводам где дела шли ни шатко ни валко на радость западным идиотам. А в это время Россия тихо и в обход СВИФТ финансировала возрождение ВПК , строила и освежала хранилища и делала многое другое что так неприятно ужаснуло Запад на Параде.
Ответить
1 час.
Людмила Лиханова
Медведев не был либералом. Он выполнял малоприятную роль либеральчика &quot;Айфончика&quot; в операции &quot;прикрытие&quot; когда якобы балдел от новенького айфона и водил дебилов по заводам где дела шли ни шатко ни валко на радость западным идиотам. А в это время Россия тихо и в обход СВИФТ финансировала возрождение ВПК , строила и освежала хранилища и делала многое другое что так неприятно ужаснуло Запад на Параде.
Ответить
1 час.

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