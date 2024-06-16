Людмила Лиханова Медведев не был либералом. Он выполнял малоприятную роль либеральчика "Айфончика" в операции "прикрытие" когда якобы балдел от новенького айфона и водил дебилов по заводам где дела шли ни шатко ни валко на радость западным идиотам. А в это время Россия тихо и в обход СВИФТ финансировала возрождение ВПК , строила и освежала хранилища и делала многое другое что так неприятно ужаснуло Запад на Параде.

Людмила Лиханова Медведев не был либералом. Он выполнял малоприятную роль либеральчика "Айфончика" в операции "прикрытие" когда якобы балдел от новенького айфона и водил дебилов по заводам где дела шли ни шатко ни валко на радость западным идиотам. А в это время Россия тихо и в обход СВИФТ финансировала возрождение ВПК , строила и освежала хранилища и делала многое другое что так неприятно ужаснуло Запад на Параде.