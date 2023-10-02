Финляндия столкнулась с резким дефицитом огнеупорного кирпича из-за антироссийских санкций

Камины и печи очень популярны в этой стране. После прекращения торговли с Россией финнам негде стало брать дешевый и качественный кирпич, который подходил бы для кладки внутренних частей у отопительных систем.
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