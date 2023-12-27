Премьеры фильма "Иван Васильевич меняет всё" не будет: В ТНТ назвали причину

ТНТ отменил новогодний показ фильма про айтишника, разработавшего устройство для перемещения во времени25 декабря в московском кинотеатре "Октябрь" должна была состояться премьера фильма "Иван Васильевич меняет всё".
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