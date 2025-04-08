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Вулкан Канлаон на Филиппинах выбросил пепел на высоту 4 км: третий уровень угрозы

Вулкан Канлаон на Филиппинах выбросил пепел на высоту 4 км: третий уровень угрозы

Вулкан Канлаон на филиппинском острове Негрос активизировался, выбросив пепел на высоту 4000 метров. Извержение продлилось более часа и сопровождалось объявлением третьего уровня опасности.

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