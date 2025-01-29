«Такого еще не было»: в прокуратуре Приморья вспомнили самое суровое наказание

Самым суровым наказанием по уголовному делу в Приморье стало пожизненное лишение свободы, рассказал первый заместитель прокурора Приморского края Дмитрий Попов в беседе с «Вести Приморье», сообщает PRIMPRESS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии