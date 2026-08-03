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Экипаж танка Т-72Б3М поразил скопление боевиков ВСУ на Добропольском направлении

Экипаж танка Т-72Б3М поразил скопление боевиков ВСУ на Добропольском направлении

В Минобороны России рассказали, что экипаж танка Т-72Б3М 506-го мотострелкового Познанского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожил скопление живой силы противника на Добропольском направлении.

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