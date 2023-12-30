Татарстан в числе лидеров по продажам по «Пушкинской карте»

В течение 10 месяцев 2023 года в Татарстане было продано более 786 тысяч билетов по программе «Пушкинская карта», что принесло выручку в размере 306,2 млн рублей, составляющую 22,5% от максимальной суммы.
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