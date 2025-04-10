Росавиация: почти 123 тыс. дронов зарегистрированы в первом квартале 2025 года

В первом квартале 2025 года Росавиация зарегистрировала почти 123 тысячи гражданских дронов. Устройства с весом от 0,15 до 30 кг обязаны пройти учет в ведомстве, что подчеркивает стремление к упорядочению использования беспилотных технологий в России.