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Росавиация: почти 123 тыс. дронов зарегистрированы в первом квартале 2025 года

Росавиация: почти 123 тыс. дронов зарегистрированы в первом квартале 2025 года

В первом квартале 2025 года Росавиация зарегистрировала почти 123 тысячи гражданских дронов. Устройства с весом от 0,15 до 30 кг обязаны пройти учет в ведомстве, что подчеркивает стремление к упорядочению использования беспилотных технологий в России.

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