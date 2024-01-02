Информируем, что с 15.12.2023 по 15.01.2024 в Республике Беларусь проходит новогодняя благотворительная акция ´Наши дети´Организаторами акции предусмотрено, что в период проведения акции ´Наши дети´ средства будут поступать на расчетные счета РОО ´Белоруский детский фонд´ и использоваться для оказания помощи детям с редкими заболеваниями .