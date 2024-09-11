Письмо Эйнштейна с предостережением Рузвельту продали на аукционе

Письмо всемирно известного физика Альберта Эйнштейна президенту США Франклину Рузвельту с предупреждением об угрозе создания нацистской Германией ядерного оружия продано на аукционе за $3,922 млн (357 млн руб.
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