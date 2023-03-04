Африканский карликовый крокодил: Отрастил броню и переселился жить в пещеру. Как выживает самый маленький крокодил?

Могут ли смертоносные зубастые рептилии быть милыми? Однозначно да! Вы только взгляните на африканского карликового крокодила — ну что за прелесть! Ему даже пришлось отрастить подкожную костяную броню, чтобы кто-нибудь его нечаянно не съел от умиления! Ну, не знаю, меня не умиляют зубастые кожаные брёвна! Рептилии не повезло вдвойне.
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