Африканский карликовый крокодил: Отрастил броню и переселился жить в пещеру. Как выживает самый маленький крокодил?

Могут ли смертоносные зубастые рептилии быть милыми? Однозначно да! Вы только взгляните на африканского карликового крокодила — ну что за прелесть! Ему даже пришлось отрастить подкожную костяную броню, чтобы кто-нибудь его нечаянно не съел от умиления! Ну, не знаю, меня не умиляют зубастые кожаные брёвна! Рептилии не повезло вдвойне.