Попеску – в Брюсселе: «Мы рассчитываем на поддержку европейских институтов»

«Республика Молдова рассчитывает на поддержку европейских институтов и стран-членов, чтобы начать переговоры с Европейским союзом до конца этого года», – заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску, находившийся с рабочим визитом в Брюссель.