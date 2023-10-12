Попеску – в Брюсселе: «Мы рассчитываем на поддержку европейских институтов»

«Республика Молдова рассчитывает на поддержку европейских институтов и стран-членов, чтобы начать переговоры с Европейским союзом до конца этого года», – заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску, находившийся с рабочим визитом в Брюссель.
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