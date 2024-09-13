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Будни мужчин. Все что нам интересно

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«Если бы знал – не поехал»: эстонские парламентарии расстроены после визита в Китай

«Если бы знал – не поехал»: эстонские парламентарии расстроены после визита в Китай

Китайцы считают НАТО агрессором и зачинщиком военного конфликта на Украине. Об этом заявил вице-спикер парламента Эстонии Тоомас Кивимяги после визита в КНР в качестве главы депутатской группы по связям с этой страной.

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