4 человека пострадали в массовом ДТП на трассе в Калужской области

9 июля в Думиничском районе Калужской области произошла авария, в которой пострадали 4 человека. По данным полиции, в понедельник в 15 часов на 289 км Киевского шоссе 53-летний водитель машины Kia Rio выехал на полосу встречного движения, не учел боковой интервал и допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Tuareg, за рулем которого была 42-летняя женщина.