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Найден способ улучшить приживаемость органов после трансплантации

Найден способ улучшить приживаемость органов после трансплантации

Ученые из Университета Питтсбурга (Pitt) выяснили, что подготовка иммунной системы пациента с помощью клеток донора перед пересадкой печени позволяет использовать меньше препаратов для подавления иммунитета.

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