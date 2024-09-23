Политика как он...
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Мимо Земли пронесся астероид в виде арахиса: его засняли

Мимо Земли пронесся астероид в виде арахиса: его засняли

Планетарный радар NASA Goldstone, используя свою 70-метровую антенну, заснял астероид 2024 ON в форме арахиса всего за день до его ближайшего сближения с Землей, которое произошло 16 сентября 2024 года на расстоянии около миллиона километров.

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Комментарии
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Константин Самарин
Не понятно, как наастероиде длиной всего 350 метров может быть вулканическая активность, что поддерживает температуру в столь малом обьекте?
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16 час.

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