В Дагестане отключили интернет из-за учений РКН

Жители Дагестана столкнулись со сбоями в работе некоторых иностранных сервисов, которые местная телекоммуникационная компания Ellco в Telegram-канале объяснила тренировкой "сценариев отключения доступа" к зарубежному сегменту.
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