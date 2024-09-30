Как реклама о банкротстве обманывает потребителей

В настоящий момент в условиях нестабильности экономической конъюнктуры рынка количество граждан, прибегающих к получению кредитов для выхода из затруднительного финансового положения, стремительно растет.
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