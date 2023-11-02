Кричал несколько дней: в Краснодаре хозяева квартиры бросили на балконе кота и уехали

Кричал несколько дней: в Краснодаре хозяева квартиры бросили на балконе кота и уехалиМногие хозяева домашних животных зачастую проявляют к ним весьма легкомысленное отношение, иногда граничащее с жестокостью.
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