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Регион 29

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В Архангельской Кирхе выступит знаменитый скрипач из Москвы

Первого мая в 18:00 в Камерном зале Поморской филармонии состоится концерт Архангельского филармонического камерного оркестраПервого мая в 18:00 в Камерном зале Поморской филармонии состоится концерт Архангельского филармонического камерного оркестраСолистом выступит лауреат международных конкурсов — москвич Иван Наборщиков.

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