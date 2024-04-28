В Архангельской Кирхе выступит знаменитый скрипач из Москвы

Первого мая в 18:00 в Камерном зале Поморской филармонии состоится концерт Архангельского филармонического камерного оркестраПервого мая в 18:00 в Камерном зале Поморской филармонии состоится концерт Архангельского филармонического камерного оркестраСолистом выступит лауреат международных конкурсов — москвич Иван Наборщиков.
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