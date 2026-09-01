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Царьград

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Лукашенко подтвердил поддержку увеличения нацвалют в расчетах

Лукашенко подтвердил поддержку увеличения нацвалют в расчетах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств ШОС поддержал увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах и высказался за создание Банка развития ШОС для укрепления экономических связей.

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