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SPLETNIK

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38-летняя Рианна снялась кружеве для бренда нижнего белья

38-летняя Рианна снялась кружеве для бренда нижнего белья

38-летняя Рианна снялась для собственного бренда нижнего белья Savage X Fenty. На новых фотографиях мать троих детей позирует в пеньюаре с леопардовым принтом и кружевной отделкой.

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