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Царьград

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Посол Пакистана предложил сотрудничество России и Непалу против климата

Посол Пакистана предложил сотрудничество России и Непалу против климата

Пакистан будет сотрудничать с Россией и Непалом для борьбы с последствиями климатических изменений, заявил посол Пакистана в РФ Файсал Ниаз Тирмизи.

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