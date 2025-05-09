Трамп планирует повысить налоги для богатых

Президент США Дональд Трамп, предположительно, повысит налоги для богатых граждан страны. Для лиц, годовой доход которых превышает $2,5 млн, ставка увеличится до 39,6%, газета The New York Times со ссылкой на источники.
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