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Трамп планирует повысить налоги для богатых

Трамп планирует повысить налоги для богатых

Президент США Дональд Трамп, предположительно, повысит налоги для богатых граждан страны. Для лиц, годовой доход которых превышает $2,5 млн, ставка увеличится до 39,6%, газета The New York Times со ссылкой на источники.

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