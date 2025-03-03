Петербургский адвокат подозревается в растлении 7-летней дочери

На днях Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест 35-летнего адвоката. Юриста обвинили в том, что он снимал порно с дочерью-первоклассницей и насильственных действиях сексуального характера.
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