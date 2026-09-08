Девочка из Тулы получила ранение на пляже в Краснодарском крае и только сейчас вернулась домой

Девочка из Тулы получила ранение на пляже в Краснодарском крае и только сейчас вернулась домойПосле трагического дня на пляже в Архипо-Осиповке, когда 3 августа украинский беспилотник атаковал мирных отдыхающих, в больнице Геленджика оставалась девочка из Тулы.