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Овечкин остался без очков в матче с «Каролиной». У него «минус 3» и 7 бросков за 19:28 при 6:29 в большинстве

Александр Овечкин остался без очков в матче с «Каролиной». «Вашингтон» проиграл «Харрикейнс» (1:6) в регулярном чемпионате НХЛ.

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