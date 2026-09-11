«Провальный проект на миллиарды»: в австралийской прессе оценили фрегаты Hunter

В 2018 году британская корпорация BAE Systems выиграла австралийский конкурс на постройку первой серии из 3 фрегатов со своим проектом Type 26, на основе которого начал разрабатываться тип Hunter.
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