Экипажи вели стрельбу из 30-мм автоматической пушки и 7,62-мм пулемета ПКТМ по мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу противника на расстояниях от 300 до 1.
Популярные статьи
- Подразделения Воздушно-десантных войск нанесли огневое поражение киевским радикалам в зоне проведения специальной военной операции
- Военные строители восстановили инфраструктуру системы водоснабжения в Донецкой и Луганской народных республиках
- Минобороны передало Луганской Народной Республике новый медицинский центр
Свежие комментарии