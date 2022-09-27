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Военнослужащие Приморской общевойсковой армии ВВО выполнили упражнения контрольных стрельб из вооружения бронетранспортеров БТР-82АМ

Военнослужащие Приморской общевойсковой армии ВВО выполнили упражнения контрольных стрельб из вооружения бронетранспортеров БТР-82АМ

Экипажи вели стрельбу из 30-мм автоматической пушки и 7,62-мм пулемета ПКТМ по мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу противника на расстояниях от 300 до 1.

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