Техногиганты за день растеряли $750 млрд капитализации

Опасения по поводу способности таможенных тарифов, вводимых президентом США Трампом, спровоцировать рецессию в экономике, вызвали сильнейшее снижение котировок акций компаний технологического сектора с 2022 года.
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