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Политика как она есть

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Специалист Буряков раскрыл, чем опасны первые грозы ранней весной

Специалист Буряков раскрыл, чем опасны первые грозы ранней весной

С ранней весной в Россию приходит не только тепло, но и первые грозы, которые сопровождаются мощными разрядами молний, предупредил в беседе с RT старший научный сотрудник лаборатории физики нейроморфных вычислительных систем РТУ МИРЭА Арсений Буряков.

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