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Рождественский пост и память святого Гурия 28 ноября: традиции, приметы и молитвы

Рождественский пост и память святого Гурия 28 ноября: традиции, приметы и молитвы

Рождественский пост и память святого Гурия 28 ноября: традиции, приметы и молитвы Елена ГалицкаяСегодня, 28 ноября, для православных верующих начинается Рождественский пост, который продлится до 6 января 2024 года.

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