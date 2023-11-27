Рождественский пост и память святого Гурия 28 ноября: традиции, приметы и молитвы Елена ГалицкаяСегодня, 28 ноября, для православных верующих начинается Рождественский пост, который продлится до 6 января 2024 года.
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