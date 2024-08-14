Стало известно о новом ухудшении ситуации с платежами в Китай

На фоне заметного снижения курса рубля отдельные эксперты предполагали, что спрос на иностранную валюту вырос за счет улучшения ситуации с импортом, однако опрошенные BFM участники рынка указали, что ситуация развивается прямо противоположным образом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии