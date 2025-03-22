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Царьград

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Израиль перехватил три ракеты из Ливана: подробности военных действий

Израиль перехватил три ракеты из Ливана: подробности военных действий

Израильские ВВС перехватили три ракеты, выпущенные из Ливана, после тревоги в Метуле. Переговоры между Израилем и Ливаном продолжаются с посредничеством США и Франции, несмотря на задержки в выводе израильских войск с юга Ливана.

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