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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Артист здорового человека: Рванул в Суджу, пока другие бросали трубку

Артист здорового человека: Рванул в Суджу, пока другие бросали трубку

Царьград ФОТО: коллаж Царьграда Как выглядит артист здорового человека в 2025 году: музыкант рванул в Суджу, пока другие звёзды шоу-бизнеса бросали трубку в ответ на предложение поддержать родину.

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Комментарии
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AS
Aleksandr Sobolev
Если вы не смотрите ТВ то от куда вы знаете что там - гадости, противное и неинтересное? Какая-то несостыковка! 😜 (((Я вот за последнее время помимо спортивных соревнований и мультиков - посмотрел по телевизору новогодний детский концерт на канале Карусель (&quot;долбанные&quot; дети! 😆) - кстати очень хороший! Мелкие все ходят  песни эти поют! Ну и потом еще посмотрел - после прочтения комментов в инете - новогодний концерт дуэтов с канала ТНТ! Тоже кстати - очень понравился! Там хор детский в обще огонь!!! Так что....
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12 час.
Гулька
Наше ТВ давно уже не смотрим. Только дети мультики иногда посматривают. А то что пугачиха, галкин, киркоров, лолита и прочая эстрадная шваль нелюди это давно понимают все умные люди. Только Эрнсту и подобным ему говнюкам надо дружков своих поддерживать как-то...вот он и лезет из кожи, старается поспособствовать... Непонятно только за что его держат на государственном канале, за какие такие заслуги... он же вообще НОЛЬ!
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5 час.
Сергей Кочегаров
Я не смотрю ТВ и я не смотрю ТВ, и я тоже не смотрю ТВ... Ну если вы все не смотрите ТВ, то на какие шиши живут каналы?
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3 час.
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