Артист здорового человека: Рванул в Суджу, пока другие бросали трубку

AS Aleksandr Sobolev Если вы не смотрите ТВ то от куда вы знаете что там - гадости, противное и неинтересное? Какая-то несостыковка! 😜 (((Я вот за последнее время помимо спортивных соревнований и мультиков - посмотрел по телевизору новогодний детский концерт на канале Карусель ("долбанные" дети! 😆) - кстати очень хороший! Мелкие все ходят песни эти поют! Ну и потом еще посмотрел - после прочтения комментов в инете - новогодний концерт дуэтов с канала ТНТ! Тоже кстати - очень понравился! Там хор детский в обще огонь!!! Так что....

Гулька Наше ТВ давно уже не смотрим. Только дети мультики иногда посматривают. А то что пугачиха, галкин, киркоров, лолита и прочая эстрадная шваль нелюди это давно понимают все умные люди. Только Эрнсту и подобным ему говнюкам надо дружков своих поддерживать как-то...вот он и лезет из кожи, старается поспособствовать... Непонятно только за что его держат на государственном канале, за какие такие заслуги... он же вообще НОЛЬ!