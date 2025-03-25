В Барнауле назвали дороги, где вскоре проведут точечный ремонт холодным асфальтом

Накануне рабочие привели в порядок дорожное полотно на пересечении проспекта Ленина с улицей Молодежной В Барнауле "Автодорстрой" продолжает проводить точечный ремонт дорог с помощью холодного асфальта, сообщает мэрия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии